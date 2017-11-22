15:40 22 ноября 2017 0

Бизнесмен стрелял в потолок номера гостиницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тверской суд Москвы оштрафовал экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова за стрельбу в гостинице Four Seasons на полмиллиона рублей. Ему был предъявлено обвинение за хулиганство, совершенное с применением оружия.

«Признать Джабраилова виновным и приговорить его к штрафу в размере 500 тыс. рублей», — передает слова судьи ТАСС. Бизнесмен полностью признал свою вину, поэтому суд рассматривал его дело в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Прокурор запрашивал для подсудимого два года условно, но суд принял решение оштрафовать Джабраилова, так как подсудимый раскаялся и попросил для себя такой меры наказания. Издание также отмечает, что ранее Тверской суд уже штрафовал его на 4 тыс. рублей за употребление наркотиков.

«Нормальное наказание с учетом материального положения участвующего лица. Кроме того, он признал вину, согласился рассматривать дело в особом порядке, ранее не судим, награжден орденами и медалями. Суд счел возможным, что наказание возможно без лишения свободы. Прокурор просил два года условно, но наказание рублем более адекватно, чем если бы он ходил под условным сроком какое-то время, — пояснил „URA.RU“ председатель московской коллегии адвокатов, директор компании „Князев и партнеры“ Андрей Князев. — Из ряда вон решение не выбивается. Кроме самого лица, которое понесло ответственность и привлекло внимание СМИ».

Также юрист напомнил, что за впервые совершенное хулиганство, тем более без потерпевших и значимого ущерба, реального срока не получает никто.

Напомним, 29 августа Джабраилов несколько раз выстрелил в потолок своего гостиничного номера в московском отеле, где обнаружили белый порошок, неизвестные таблетки и несколько бутылок из-под алкоголя. Сам экс-сенатор объяснил свой поступок как последствие нервного срыва, вызванного отказом «миллиардеров» помочь благотворительному фонду, о поддержке которого он их попросил.