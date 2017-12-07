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07 декабря 2017
15:49  07 декабря 2017 0

Премьер Медведев отреагировал на выдвижение Путина

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий
Медведев призвал правительство работать максимально слаженноФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал решение главы государства Владимира Путина принять участие в президентской гонке в 2018 году. Он потребовал от министров слаженной работы в ответственный предвыборный период.

«Вчера Владимир Владимирович Путин объявил, что он будет баллотироваться на пост президента России. Официально предвыборная кампания, конечно, начинается после того, как Совет Федерации назначает дату выборов и эта информация публикуется в СМИ, но это всё уже события достаточно скорые», — приводит слова премьера RT. Медведев также добавил, что в связи с этим хотел бы настроить всех членов правительства на максимально внимательную, слаженную и чёткую работу в канун выборов.

О намерении баллотироваться Владимир Путин объявил во время выступления перед рабочими завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. «URA.RU» узнало, как готовилось его заявление и почему первыми об этом узнали рабочие, а не волонтеры.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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