Актера Смольянинова** оштрафовали на десятки тысяч рублей

Актера Артура Смольянинова (внесен в перечень террористов и экстремистов, признан в России иностранным агентом) оштрафовали на 40 тысяч рублей за неисполнение требований к деятельности иноагента. Соответствующее решение принял Черемушкинский суд города Москвы.
«Столичный суд привлек к административной ответственности актёра Артура Смольянинова** <...> Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — сообщили в telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. Причиной называется нарушение актером порядка деятельности иноагента.
*Артур Смольянинов внесен Минюстом РФ в список террористов и экстремистов;
**Артур Смольянинов внесен в перечень иноагентов в России.
