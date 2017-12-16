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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:16  16 декабря 2017 0

Российские летчики сообщили, как прикрывали самолет президента над Сирией

Владимир Путин заявил, что пилоты не просто сопровождали борт № 1, но и прикрыли егоФото: военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Российские летчики, которые сопровождали и обеспечивали безопасность борта № 1 президента России во время полета в Сирии, поделились подробностями операции. Фактически пилоты подтвердили, что их истребители заслонили собой самолет Владимира Путина от возможного обстрела зенитными ракетами с земли.

«Прикрытие происходит от воздушных противников. В данном случае задача была встретить борт номер один, довести его до посадки, прикрыть его собой, грубо говоря, своим самолетом», — цитирует летчиков Life.ru.

По словам пилотов, им поступило задание сопроводить самолет военно-транспортной авиации, что не выходило за рамки обыденной задачи. О том, кто находился на борту самолета и о том, как президент махал им рукой из иллюминатора, они узнали уже после приземления. Российский лидер также подтвердил, что боевые самолеты ушли ниже лайнера, чтобы «размыть» тепловой след его двигателей, на который наводятся ракеты доступных сирийским террористам переносных зенитных комплексов (ПЗРК).

Как сообщало «URA.RU», президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим 11 декабря и распорядился приступить к выводу российской группировки войск из САР. По итогам его визита министр обороны Сергей Шойгу объявил благодарность целому ряду военнослужащих российской армии и флота.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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