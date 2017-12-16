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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:02  16 декабря 2017 0

Шойгу объявил благодарность военным, охранявшим Путина в Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Полет и пребывание российского лидера в САР обеспечивали армия, авиация и флотФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента объявил благодарность всем военнослужащим, отвечавшим за безопасность пребывания Владимира Путина в Сирии. Для охраны авиабазы Хмеймим было задействованы несколько родов войск.

Так, поощрения получили офицеры и контрактники Сил специальных операций и военной полиции, пилоты истребительной и армейской авиации, обеспечившие безопасный полет, а также взлет и посадку спецсамолета президента, военнослужащие расчетов ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), экипажи кораблей российского ВМФ в Средиземном море.

Помимо этого, благодарность объявлена переброшенным в Сирию группам спецназа и подразделениям морской пехоты, уточняет «Газета.ру».

Как сообщало «URA.RU», российский лидер 11 декабря прибыл в Сирию. На аэродроме военной базы Хмеймим его встречали президент страны Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин. Последний известен уральцам в качестве главного оперативного управления Генштаба, штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военных округов. В ходе своего выступления перед военными он объявил о выводе российской группировки из САР.

Владимир Васин
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