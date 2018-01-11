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11 января 2018
Главные новости 
11:20  11 января 2018 1

Экс-председатель правления «Югры» рассказал, как ЦБ «топил» его банк

Операционный центр «Банка Югра». Екатеринбург, банк югра
Летом прошлого года регулятор перешел к активным действиям в отношении «Югры»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Летом 2017 года Центробанк России перешел в активные действия по отъему лицензии у «Югры». Регулятор поставил югорский банк в очень жесткие условия. Об этом сообщил бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев.

Банкир в разговоре с «Ведомостями» рассказал, что активные действия ЦБ начало осуществлять 6 июля 2017 года. Шиляев сказал, что в этот день около пяти часов вечера представитель регулятора попросил его срочно явиться на рабочее место. Шиляев выполнил просьбу, «прождал два часа и уехал». «В районе 19 часов в банк приехали сотрудники ЦБ, взяли двух наших сотрудников, вместе поехали на Балчуг [Главное управление ЦБ по ЦФО], посадили в переговорную и продержали почти три часа — около 10 вечера им вручили предписание», — говорит Шиляев.

Бывший председатель правления закрытого банка говорит, что предписание состояло из двух частей. Во-первых, нужно было доначислить более 13 млрд рублей резервов и отчитаться о выполнении предписания до 15 часов 7 июля. Во-вторых, до 15.00, 7 июля, сдать формы отчетности. «На выполнение предписания дают меньше суток, наверное, когда хотят убить банк, — заключает Шиляев. — Чтобы физически все проводки осуществить, все сотрудники работали всю ночь».

В банке-регуляторе назвали ряд причин, по которым у «Югры» было необходимо отнять лицензию. Среди главных то, что он не был системно значимым банком, не привлекал средства компаний, не связанных с бенефициаром, и не имел межбанковских кредитов.

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Центробанка об отзыве лицензии у банка «Югра». Суд отклонил заявление представителей «Югры», которые просили признать недействительным приказ регулятора, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Иван Антонов
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