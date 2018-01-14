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14 января 2018
13 января 2018
Главные новости Москвы
04:10  14 января 2018 0

В жилом доме в Подольске взорвалась боевая граната. Есть погибшие

Жильцы хотели самостоятельно разобрать боеприпасФото: pixabay.com

В одной из квартир жилого дома в Подольске произошло детонирование боевой гранаты. Вследствие взрыва погибли владельцы квартиры.

Причиной разрыва гранаты стала попытка погибших разобрать боеприпас в домашних условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Следственного комитета. «13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека — женщина — хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать», — рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина. Отмечается, что следователи уже возбудили уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее в Подмосковье было обнаружено взрывное устройство возле одного из магазинов в Балашихе. Выехавшие на вызов саперы ожидали увидеть на месте муляж, но бомба оказалась настоящей.

Наталья Полетавкина
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