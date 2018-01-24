14:53 24 января 2018 3

Глава «Ростеха» предложил государству ежегодно закупать по 1 миллиону вакцин от гриппа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился в Минздрав с просьбой спасти подконтрольный госкорпорации завод, производящий живую противогриппозную вакцину. Для сохранения на плаву «Микрогена» медикам необходимо ежегодно закупать не менее 1 миллиона доз такой вакцины — ими, по мнению Чемезова, можно прививать взрослых граждан из профессиональных групп риска.

В письме на имя главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой Чемезов предложил внести живую вакцину в национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Все вакцины, включенные в данный документ, закупаются государством и предоставляются для вакцинации в рамках госгарантий. Глава «Ростеха» считает, что продукция «Микрогена» подойдет педагогам, медикам, сотрудникам общественного транспорта и ЖКХ — тем, кто чаще всего контактирует с людьми.

«Без закупки предприятие может быть закрыто, что является, по нашему мнению, недопустимым с точки зрения интересов государства, так как в случае пандемии гриппа отсутствие возможности выпуска живой вакцины может привести к серьезной угрозе национальной иммунобиологической безопасности», — приводит слова Чемезова РБК.

В Минздраве отметили, что готовы предложить Росрезерву закупку вакцин «Микрогена», но только в том случае, если предприятие предоставит доказательства качества вакцины. Замминистра здравоохранения Сергей Краевой отметил, что в оценке продукции предприятия должны принимать участие профильные эксперты.

Речь в письме Чемезова идет об иркутском филиале Микрогена, который занимается производством исключительно живой противогриппозной вакцины. На Урале же печально прославилась комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), которую производили на уфимском Микрогене. В феврале прошлого года завод объявил об отзыве партии комбинированной вакцины после того, как были выявлены отклонения при ее производстве. Челябинским и ямальским малышам успели поставить эту вакцину, и после были даже зафиксированы случаи абсцесса.