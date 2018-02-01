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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:26  01 февраля 2018 0

В Сети обсуждают рекламный баннер, на который невозможно не кликнуть. ВИДЕО

Ресторан Le Grand Cafe Дефиле Николай Романов (МОМЕНТЫ), девушка с телефоном
Вряд ли кто-то удержится и не смахнет «пыль» с экранаФото: Марина Молдавская

В Сети активно обсуждают рекламу, перед которой «никто не может устоять». Причина — нарисованные на рекламной картинке «пылинки».

Баннер создали по заказу калифорнийского стартапа Chatmost, который специализируется на торговле подержанными вещами через сообщения. По задумке, когда человек держит гаджет в руках и появляется эта реклама, у пользователя возникает непреодолимое желание убрать с экрана смартфона мешающуюся «пыль», которой на самом деле не существует.

Как только человек «смахивает» ее, на экране всплывает рекламный баннер. По словам разработчиков, даже при мгновенном закрытии всплывающей рекламы просмотр, скорее всего, будет засчитан, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как пишет сайт argumenti.ru, на рекламу в Интернете кликают, как правило, россияне старше 45 лет (55% из всех перешедших по объявлениям, по данным «Яндекса»). В частности, мужчин интересуют бизнес, электроника и авто, женщин — медицина, недвижимость и одежда. Ранее «URA.RU» сообщало, что россиянки обиделись на рекламу презервативов от Durex, посчитав ее оскорбительной.

Ксения Томашова
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