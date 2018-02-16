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17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:19  16 февраля 2018 4

Счетная палата нашла инвалидов-льготников среди владельцев Rolls-Royce и Lamborghini

Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, голикова татьяна, сочи 2018, росконгресс
Голикова призвала к справедливостиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Счетная палата нашла в России инвалидов второй группы, которые владеют элитными автомобилями. Об этом на инвестиционном форуме в Сочи сообщила глава ведомства Татьяна Голикова.

Инвалиды второй неработающей группы были обнаружены среди владельцев Rolls-Royce Ghost (25 млн рублей), Lamborghini Gallardo (12 млн рублей) и Bentley Continental Flying (13 млн рублей). «Если у нас инвалид второй группы, как я сегодня показывала, покупает Bentley, причем инвалид второй группы с очень поздним годом рождения, наверное, он не должен претендовать на меры социальной поддержки», — приводит слова Голиковой «Лента.ру».

Глава СП отметила, что такая ситуация складывается из-за непересекающихся систем различных служб. По одной базе человек числится инвалидом, а по другой он работает и получает соцвыплаты. Исправить эту погрешность сможет налоговая служба, у которой появилась возможность совмещать эти данные.

Ранее Голикова сообщила, что в России на 15% увеличилось число людей, живущих за чертой бедности. По данным Счетной палаты, таких людей в стране около 22 млн человек, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Семен Гринберг
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