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19 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:50  19 февраля 2018 3

Официальный сайт МОК троллит Россию нераскрывшейся сочинской снежинкой. ФОТО

МОК по-своему напомнил об Олимпиаде в СочиФото: скриншот сайта Olympic.org
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На сайте Международного олимпийского комитета начали использовать фото с нераскрывшейся снежинкой с церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Такое изображение появляется, когда пользователь попадает на несуществующую страницу 404.

«Иногда все идет не так, как планировалось», — гласит надпись на странице 404 сайта Olympic.org. Здесь же разъясняется, как искать информацию на сайте. Пользователи Сети усмотрели в этом троллинг в отношении России и задаются вопросом, как можно расценивать такой неоднозначный намек Международного олимпийского комитета.

«Если России это не нравится, пусть не посылает своих атлетов на Игры. А еще лучше — пусть проводит свои соревнования, которые всегда будут проходить в России», — предложил один из пользователей Twitter. «Русские сами смеялись над этими кольцами и даже выпустили футболки с ними», — напомнил другой, прикрепив фото Константина Эрнста в соответствующей одежде.

Напомним, на Олимпийских играх в Сочи в 2014 пятая снежинка из артистов-волонтеров не раскрылась в одно из олимпийских колец и организаторы игр обыграли эту техническую неполадку. После этого интернет буквально заполонили мемы на эту тему.

Дарья Корчак
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