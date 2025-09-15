Путин потребовал усилить борьбу с теневой экономикой

В России нужно усилить борьбу с теневым сектором экономики и уклонением от налогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, решение этих проблем необходимо для здорового развития предпринимательской среды и увеличения поступлений в федеральный бюджет.
«В зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это не только поддерживает справедливую, здоровую и конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета», — заявил Путин. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.
Как ранее сообщала управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, теневая часть экономики страны становится все меньше. По ее словам, это происходит из-за роста доли безналичных платежей, передает RT.
