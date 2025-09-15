Нетаньяху призвал Израиль становиться супер-Спартой

Нетаньяху призвал Израиль готовиться к изоляции
Нетаньяху заявил, что страна теперь имеет дело с «новой и сложной дипломатической реальностью»
Нетаньяху заявил, что страна теперь имеет дело с «новой и сложной дипломатической реальностью»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что страна в условиях усиливающегося международного давления должна готовиться к возможной изоляции и переходу к автаркии — экономике с упором на внутреннее самообеспечение. Об этом он заявил на конференции в Минфине

«Нам нужно будет все больше приспосабливаться к экономике с элементами автаркии», — сказал он. Его слова цитирует портал Ynet. Нетаньяху признал, что его страна теперь имеет дело с «новой и сложной дипломатической реальностью» на международной арене.

По словам Нетаньяху, Израиль столкнулся с «новой и сложной дипломатической реальностью». Он отметил, что не приветствует сам термин «автаркия», поскольку всегда выступал за свободный рынок и проводил «рыночную революцию» в стране. Однако, подчеркнул премьер, ситуация может сложиться так, что израильскую оборонную промышленность заблокируют, и тогда придется делать ставку на развитие собственных производств.

В качестве факторов давления он назвал усиление влияния мусульманских меньшинств в странах Западной Европы на фоне палестино-израильского конфликта, а также информационную кампанию против Израиля со стороны Катара и Китая. По его словам, эти страны инвестируют огромные ресурсы в искусственный интеллект и способны влиять на международную повестку сильнее традиционных СМИ, которые зачастую «становятся на сторону меньшинств». Это, констатировал Нетаньяху, подталкивает Израиль к изоляции.

Премьер-министр Нетаньяху выразил мнение, что Израиль способен преодолеть возникающие трудности, полагаясь на собственные силы и черпая вдохновение в опыте античных городов-государств, таких как Афины и Спарта. «Перед нами стоит задача превратиться одновременно в Афины и сверхдержаву по типу Спарты. У нас нет альтернативы. По меньшей мере в ближайшие годы нам предстоит противостоять попыткам изоляции. Методы, которые были эффективны ранее, теперь уже не принесут результата», — отметил глава правительства.

