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28 февраля 2018
17:49  28 февраля 2018 3

Катавшийся с трупом собаки на бампере водитель оказался депутатом-единороссом

Валерий Писковец не понял, как так получилосьФОТО: novobessergenovskoesp.ru

Выяснилась личность жителя Таганрога, который сбил собаку и ездил по городу с застрявшим в бампере животным. Им оказался депутат Новобессергеневского сельского поселения от «Единой России» Валерий Писковец. Об этом сообщает в «Живом журнале» блогер Илья Варламов.

По данным varlamov.ru, Писковец является депутатом с 2012 года. Кроме того, он работает заместителем главного врача частной клиники. Ситуацию с трупом собаки в бампере он прокомментировал так: «Это событие уже недельной давности, которое в течение одного часа приобретает непонятную ситуацию». На вопрос, как же так вышло, депутат и врач ответил: «Ума не приложу».

По словам очевидцев, водитель так несколько дней ездил по городу
ФОТО: «Мой Таганрог», «ВКонтакте»

Как ранее писало «URA.RU», в Таганроге нашли автомобиль, в бампере которого несколько дней находился труп собаки. По словам очевидцев, водитель машины сбил животное. И вместо того, чтобы оказать псу помощь, несколько дней катал его на своем бампере по городу.

Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. «Таких же лечить надо», «Я даже человеком назвать не могу владельца этого авто», — писали комментаторы.

Наталья Михалева
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