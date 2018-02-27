21:29 27 февраля 2018 0

Инцидент произошел в Таганроге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Таганроге нашли автомобиль, в бампере которого несколько дней находился труп собаки. По словам очевидцев, водитель машины сбил животное и не оказал ему помощь. Вместо этого шофер несколько дней в таком виде ездил по городу. Сообщение об инциденте вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

«Прошу опубликовать мою запись, чтоб люди знали: у нас по городу ездит [плохой человек], который сбил собаку и не потрудился даже вытащить ее из бампера своего автомобиля, не то что б даже оказать помощь несчастному животному. На тот момент, когда он сбил собаку — она была еще жива! По словам многих свидетелей, так он проездил с собакой несколько дней!», — написал очевидец в «ВКонтакте» в группе «Мой Таганрог. На снимке и видео отчетливо видно, что изнутри массивного разбитого бампера иномарки торчат лапы и оскалившаяся морда собаки.

По словам очевидцев, водитель так несколько дней ездил по городу «Мой Таганрог», «ВКонтакте»

В комментариях к сообщению люди разделились на три лагеря. «Как он права получил? Таких же лечить надо», «Я даже человеком назвать не могу владельца этого авто», — так одни пользователи осудили автолюбителя. Другие посчитали, что это фейк: «А еще фотки есть с других дней? Похоже на вброс…». Третьи были уверены, что животное уснуло в бампере. «Собакен, кстати, может просто там спит», — отметили в комментариях.

Ранее полицейского с Ямала подозревали в жестоком обращении с животными, и он может остаться безнаказанным. В соцсетях появилась видеозапись, на которой группа мужчин жестоко избивает собаку, сидящую на цепи. За несколько дней интернет-общественность собрала более 53 тысяч подписей под петицией с требованием призвать живодеров к ответственности.