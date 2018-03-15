Российские дипломаты получают угрозы в Великобритании

22:36 15 марта 2018 2

Работники российского посольства получают угрозы от «психически неуравновешенных» людей Фото: wikipedia.org

В российском посольстве в Лондоне рассказали об угрозах, поступающих в адрес дипломатов на фоне обострения отношений между Россией и Великобританией из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Некие люди обещают учинить расправу над работниками представительства, заявил глава дипмиссии Александр Яковенко.

«Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей людей с криминальным прошлым, и от них можно ожидать всего чего угодно», — рассказал Яковенко в интервью «России 24». Именно такие непредсказуемые личности, по его словам, обещают расправиться с дипломатами. «По каждому конкретному случаю мы, естественно, работаем с полицией и стараемся максимально взаимодействовать», — добавил глава российской дипмиссии.

Тем временем уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и кандидат в президенты Борис Титов высказал опасения за российских бизнесменов, которые находятся в Англии. «Есть опасение, что будет некое осложнение жизни тех людей, которые скрываются от незаконного преследования в России и вынуждены жить в Англии», — цитирует Титова РАПСИ.

На решение Великобритании о высылке российских дипломатов ранее отреагировали в МИД России, отмечает сайт VSE42.Ru. Сергей Лавров заявил, что ответ будет симметричным — Москва, со своей стороны, вскоре вышлет британских дипломатов.