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16 марта 2018
15 марта 2018
22:36  15 марта 2018 2

Российские дипломаты получают угрозы в Великобритании

Работники российского посольства получают угрозы от «психически неуравновешенных» людейФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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В российском посольстве в Лондоне рассказали об угрозах, поступающих в адрес дипломатов на фоне обострения отношений между Россией и Великобританией из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Некие люди обещают учинить расправу над работниками представительства, заявил глава дипмиссии Александр Яковенко.

«Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей людей с криминальным прошлым, и от них можно ожидать всего чего угодно», — рассказал Яковенко в интервью «России 24». Именно такие непредсказуемые личности, по его словам, обещают расправиться с дипломатами. «По каждому конкретному случаю мы, естественно, работаем с полицией и стараемся максимально взаимодействовать», — добавил глава российской дипмиссии.

Тем временем уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и кандидат в президенты Борис Титов высказал опасения за российских бизнесменов, которые находятся в Англии. «Есть опасение, что будет некое осложнение жизни тех людей, которые скрываются от незаконного преследования в России и вынуждены жить в Англии», — цитирует Титова РАПСИ.

На решение Великобритании о высылке российских дипломатов ранее отреагировали в МИД России, отмечает сайт VSE42.Ru. Сергей Лавров заявил, что ответ будет симметричным — Москва, со своей стороны, вскоре вышлет британских дипломатов.

Дарья Корчак
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