08:16 23 марта 2018 0

Пушкина поддержала журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Игорь Лебедев порекомендовал коллеге Оксане Пушкиной, также известной по телепередаче «Женский взгляд», «не позорить парламент» и вернуться в «свой „цех“». Так сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского прокомментировал ее сообщение о поддержке сотрудников СМИ в ситуации вокруг депутата Леонида Слуцкого, которого парламентские журналистки обвиняют в домогательствах.

После журналистского бойкота Слуцкого, а также сообщений об отзыве корреспондентов ряда СМИ из Госдумы, Пушкина на своей странице в Twitter написала: «Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Ее надо решать с помощью законодательства». В свою очередь Лебедев отреагировал на это сообщение советом своей коллеге по парламенту. «Так, может, пора вернуться в свой „цех“ и не позорить парламент своей депутатской бездеятельностью», — написал депутат от ЛДПР на своей странице в Facebook.

Ранее ряд СМИ отозвал аккредитацию своих парламентских журналистов, напоминает «Национальная служба новостей». Причиной стало решение думской комиссии по этике, которая не нашла ничего предосудительного в поведении депутата Леонида Слуцкого.