19:48 04 апреля 2018 1

Таким странным образом мужчина пытается убедить соседку съехать Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Москвы пожаловалась на соседа по коммуналке, который выживает ее из квартиры. Для этого мужчина использует свой голый зад.

Как рассказала москвичка журналистам, ее сосед приобрел несколько комнат в квартире дома на Красноармейской. Вскоре он начал расхаживать по коридору исключительно голым, пугая соседку своим видом, сообщает РЕН-ТВ. Таким способом, по мнению женщины, сосед пытается убедить ее съехать. Не выдержав «пытки» голым мужчиной, москвичка сняла его на кухне и выложила запись в Сеть.