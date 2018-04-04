Таким странным образом мужчина пытается убедить соседку съехать
Жительница Москвы пожаловалась на соседа по коммуналке, который выживает ее из квартиры. Для этого мужчина использует свой голый зад.
Как рассказала москвичка журналистам, ее сосед приобрел несколько комнат в квартире дома на Красноармейской. Вскоре он начал расхаживать по коридору исключительно голым, пугая соседку своим видом, сообщает РЕН-ТВ. Таким способом, по мнению женщины, сосед пытается убедить ее съехать. Не выдержав «пытки» голым мужчиной, москвичка сняла его на кухне и выложила запись в Сеть.