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18 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:11  18 апреля 2018 1

Сын Жанны Фриске остался без дома

Дом строили специально для ПлатонаФото: Дмитрий Шепелев, Instagram

Пятилетний сын Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева лишился дома, который родители строили специально для него. Коттедж, находящийся в престижном московском пригороде Лужки-2, уйдет с молотка в счет долгов семьи перед «Русфондом».

«Дима говорил, что все это они с Жанной для сына хотели, а теперь дом чужим людям уйдет за долги. Мальчик и не ночевал в доме ни разу в своей замечательной детской», — приводит «Комсомольская правда» слова соседа телеведущего. Тем не менее один из юристов семьи в разговоре с изданием пояснил, что приставы не имеют права лишать ребенка имущества, так как после смерти матери он имеет долю в доме. Распоряжаться имуществом он сможет по достижении 18-летнего возраста.

Жанна Фриске умерла три года назад, 14 июня, в возрасте 40 лет, напоминает ИА FlashNord. После ее смерти благотворительная организация «Русфонд» потребовала у семьи артистки вернуть неиспользованные на лечение средства в размере 21 миллиона рублей. Суд посчитал требование законным еще летом 2017 года, однако деньги так и не были возвращены.

Семен Гринберг
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