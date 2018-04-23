13:42 23 апреля 2018 1

Новый логотип театра уже появился на афишах и в буклетах Фото: страница театра в Facebook

Российский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал изменения логотипа Екатеринбургского академического театра оперы и балета. На сайте Лебедева в рубрике «Бизнес-линч» появилась рецензия на новый образ театра, в которой специалист похвалил авторов идеи.

«Тут все хорошо — и нейминг, и графическая часть. Молодцы», — написал Лебедев про новый логотип оперного театра. Прокомментировать изображение его попросил один из пользователей. Правда, в комментариях подписчики раскритиковали работу уральских рекламщиков: «Только уж больно угловато написано. К этому стоит привыкнуть, или стерпится и слюбится?», «Эти три слова, будучи написаны вместе в одном контексте, вызывают диссонанс в голове», «Похоже на стульчак в броске».

«URA.RU» в середине апреля писало о том, как изменился логотип оперного театра. Вместо черно-белых контуров здания театра с его полным названием появилась латинская буква «U» в различных вариациях. Рядом с ней расположены в столбик слова «Урал Опера Балет» (в английском варианте Ural Opera Ballet). Такие символы появились уже на афишах театра, в буклетах и в рассылаемых официальных письмах.

Артемию Лебедеву уже случалось комментировать работы агентства «Восход», которое работало на логотипом театра, и тогда он был более критичен. Комментируя новый логотип Уральского федерального университета, Лебедев написал: «Не получается пока у нас в стране типографика хорошая. … Нельзя просто так [оторвать] кусок от буквы».