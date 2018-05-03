11:56 03 мая 2018 0

В начале апреля фигуристу сделали чистку головы от гноя ФОТО: instagram-аккаунт Алексея Ягудина

Знаменитый фигурист Алексей Ягудин признался, что страшных последствий осложнения гайморита удалось избежать лишь благодаря настойчивости жены, уроженки Перми Татьяны Тотьмяниной. Именно она убедила олимпийского чемпиона пройти обследование у врача-отоларинголога

В интервью изданию Teleprogramma.pro спортсмен рассказал, что узнал о собственном плачевном состоянии абсолютно случайно: «Спасла меня жена. Она настояла: «Леша, ты все равно меня забираешь из больницы. Зайди к лору!» Я послушался, и мне сразу сказали: «Госпитализация». Фигурист добавил, что уже после того, как узнал о рекомендации лечь в больницу на операцию, тянул еще полтора месяца. «Шли гастроли ледового шоу Ильи Авербуха. Он столько добра сделал для каждого из нас, членов его коллектива! У меня просто не было морального права сказать: Илюх, заканчивай тур сам, а я пойду оперироваться», — поделился Ягудин.

Уже по окончании тура спортсмн и его супруга легли в больницу. «Хорошо, что ее [операцию] успели сделать вовремя, если бы еще чуть-чуть промедлил, то, как говорят врачи, мог и ослепнуть. Наверное, я не до конца понимал, насколько все было серьезно с этой операцией», — сказал Ягудин.

Напомним, что в начале апреля фигурист опубликовал в своем instagram-аккаунте серию фотографий после операции. Ягудин рассказал о чистке головы от гноя и о травмированной ноге супруги.