{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 мая 2018
04 мая 2018
11:22  05 мая 2018 1

Роспотребнадзор предупредил россиян об аномальной жаре

Экскурсия Романа Павлюченко по Екатеринбургу, фонтан, вода, бродяга, жара, купание в фонтане
Повышенная температура воздуха опасна для детей и стариковФото: Анна Майорова © URA.RU

Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре, которая установилась в ряде регионов страны. На официальном сайте ведомства появилась красочная инфографика и рекомендации по спасению от перегрева.

«В ряде регионов РФ установилась аномально жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года. Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По информации Гидрометцентра России, 5 мая на территории Орловской и Брянской областей сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-11 градусов выше климатической нормы. Кроме того, жарко будет в Курской и Липецкой областях.

Ведомство напоминает, что при жаркой погоде необходимо ограничить пребывание на улице и свести к минимуму физические нагрузки. Если человек вынужден оставаться на улице, то ему рекомендуется носить головной убор. Кроме того, в жару следует отказаться от приема жирной пищи — лучше делать упор на фрукты и овощи, а мясо заменить рыбой, сообщают argumenti.ru.В рекомендации Роспотребнадзора также уточняется, что в сильную жару необходимо принимать прохладный душ несколько раз в день. При посещении магазинов и кинотеатров убедиться, что в помещении функционирует кондиционер.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров