Роспотребнадзор предупредил россиян об аномальной жаре

11:22 05 мая 2018 1

Повышенная температура воздуха опасна для детей и стариков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре, которая установилась в ряде регионов страны. На официальном сайте ведомства появилась красочная инфографика и рекомендации по спасению от перегрева.

«В ряде регионов РФ установилась аномально жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года. Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По информации Гидрометцентра России, 5 мая на территории Орловской и Брянской областей сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-11 градусов выше климатической нормы. Кроме того, жарко будет в Курской и Липецкой областях.

Ведомство напоминает, что при жаркой погоде необходимо ограничить пребывание на улице и свести к минимуму физические нагрузки. Если человек вынужден оставаться на улице, то ему рекомендуется носить головной убор. Кроме того, в жару следует отказаться от приема жирной пищи — лучше делать упор на фрукты и овощи, а мясо заменить рыбой, сообщают argumenti.ru.В рекомендации Роспотребнадзора также уточняется, что в сильную жару необходимо принимать прохладный душ несколько раз в день. При посещении магазинов и кинотеатров убедиться, что в помещении функционирует кондиционер.