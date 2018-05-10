Посольство России отреагировало на «варварскую атаку» на главу Россотрудничества в Киеве

В посольстве России на Украине назвали «варварской атакой» нападение на руководителя Российского центра науки и культуры Константина Воробьева в центре Киева. В связи с произошедшим российское диппредставительство требует от властей страны провести расследование, а также наказать злоумышленников.
Как говорится в заявлении, которое распространило пресс-служба посольства, украинские радикалы облили руководителя Россотрудничества зеленкой и нечистотами, сопроводив эту «грязную хулиганскую выходку» оскорблениями и угрозами физической расправы. Посольство РФ требует, чтобы украинские власти провели оперативные следственные действия, привлекли виновных в происшествии к ответственности и приняли все необходимые меры для пресечения бесчинств тех, кто «кто действует безнаказанно, не считаясь с международными обязательствами Украины и ее внутренним законодательством».
Ранее «URA.RU» сообщало, что в центре Киева радикалы напали на главу Россотрудничества Константина Воробьева. Мужчину облили зеленкой, когда он хотел возложить цветы к Вечному огню. Кроме этого, он рассказал, что злоумышленники угрожали ему более серьезной расправой.