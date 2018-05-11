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11 мая 2018
10 мая 2018
02:10  11 мая 2018 0

Путин и Эрдоган назвали ошибочным выход США из ядерной сделки с Ираном

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Реджеп Тайип Эрдоган
Главы государств сошлись во мнении, что позиция Вашингтона ошибочнаФото: Официальный сайт президента РФ

Между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор. Главы государств обсудили решение американской стороны выйти из ядерной сделки с Ираном и назвали его ошибкой.

«Сегодня наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили решение США о выходе из ядерного соглашения с Ираном», — цитирует РИА «Новости» источник в администрации президента Турции. Лидеры сошлись во мнении, что позиция Вашингтона ошибочна. Они указали на то, что совместный план действий является дипломатическим успехом, который нужно защищать. Обе стороны выразили обеспокоенность из-за напряженной ситуации в Сирии в последние дни. Помимо этого, турецкий лидер поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из сделки по иранской ядерной программе. По его словам, Иран якобы продолжает заниматься разработкой ядерного оружия. Кроме того, американский лидер планирует подписать указ о введении против иранского режима санкций на «высочайшем уровне».

Александр Черноскутов
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