Российская телеведущая и экс-кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак отреагировала на предложение члена Совета Федерации о возврате в школы курса начальной военной подготовки. Свое мнение по этому вопросу Собчак выразила в telegram-канале «Кровавая барыня».
«То трудных подростков в военные лагеря ссылать собрались, теперь вот это? С кем воевать собрались?» — написала телеведущая.
Ранее сенатор Совета Федерации от Кировской области Виктор Бондарев обратился к министру образования Ольге Васильевой с просьбой вернуть в школы начальную военную подготовку, передает Lenta.ru. «Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать», — заявил Бондарев.