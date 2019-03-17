Собчак посмеялась над предложением вернуть в школы начальную военную подготовку. «С кем воевать собрались?»

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 18:05
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Public talk с Ксенией Собчак. Екатеринбург, собчак ксения
Телезвезда недоумевает, зачем современным школьникам нужна военная подготовкаФОТО: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российская телеведущая и экс-кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак отреагировала на предложение члена Совета Федерации о возврате в школы курса начальной военной подготовки. Свое мнение по этому вопросу Собчак выразила в telegram-канале «Кровавая барыня».

«То трудных подростков в военные лагеря ссылать собрались, теперь вот это? С кем воевать собрались?» — написала телеведущая.

Ранее сенатор Совета Федерации от Кировской области Виктор Бондарев обратился к министру образования Ольге Васильевой с просьбой вернуть в школы начальную военную подготовку, передает Lenta.ru. «Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать», — заявил Бондарев.

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