В России банки начали выставлять на продажу квартиры с жильцами

Квартиры с жильцами стоят на 20-30% дешевле рынка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Российские банки начали активно выставлять на продажу залоговые квартиры, в которых прописаны или зарегистрированы жильцы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Причиной появления на рынке вторичного жилья квартир с жильцами стал ипотечный бум. «Раньше банки старались доводить процесс до логического завершения, квартир с зарегистрированными жильцами практически не существовало», — заявил коммерческий директор компании Century 21 Игорь Бабкин. По его словам, такая тенденция возникла из-за того, что россияне стали активно брать ипотечные кредиты на фоне общего снижения доходов. В последнее время залоговые квартиры все чаще переходят в собственность банков, которые выставляют квартиры на продажу, не добившись выселения собственников, отметил Бабкин.

Сообщается, что квартиры с жильцами стоят на 20-30 процентов дешевле рыночной стоимости. Однако покупка такого жилья может вылиться в ряд проблем для новых собственников: например, новый хозяин квартиры должен будет самостоятельно выселять жильцов и снимать их с регистрационного учета. Эксперты считают, что к 2021 году доля квартир с жильцами на рынке вырастет в пять раз.