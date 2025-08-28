У россиян скоро возникнут трудности с установкой приложений на Android-смартфоны

Ограничения в России вступят в силу в 2027 году
Ограничения в России вступят в силу в 2027 году

Google заблокирует возможность установки приложений на смартфоны с операционной системой Android из неверифицированных источников. Подробности раскрыл главный редактор портала Ferra?ru Евгений Харитонов. 

«Запрет коснется любителей игр, которые не хотят вливать деньги в бесконечные донаты. Сейчас в основном игры на Android монетизируются с помощью донатов», — заявил Евгений Харитонов. Его слова приводит «Коммерсант».

В Google объяснили, что такое решение поспособствует борьбе с мошенниками и вредоносными программами. В сентябре 2026 года ограничения появятся в Индии, Бразилии, Таиланде и Индонезии, а с 2027-го начнут действовать и в остальных странах.

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу поправки к закону «О защите прав потребителей», обязывающие производителей смартфонов и планшетов обеспечивать пользователям свободный доступ к российскому магазину приложений RuStore. Любые ограничения на установку или работу приложений из RuStore будут считаться нарушением закона, что может привести к юридической ответственности для производителей и продавцов устройств.

