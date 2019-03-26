Renault отзывает более 19 тысяч автомобилей в России

Французская автомобилестроительная корпорация Renault отзывает более 19 тысяч автомобилей с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 19 218 транспортных средств марки Renault», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Причиной отзыва стали возможные неполадки тормозной системы.
Все автомобили марки Renault, реализованные с ноября 2017 года, должны пройти проверку в сервисном центре. Если обнаружатся какие-либо поломки, дилерские центры их бесплатно устранят.
Ранее почти две тысячи своих автомобилей отзывала марка Volvo, напоминает агентство Nation News. Тогда производитель нашел отклонение в программном обеспечении модуля связи.