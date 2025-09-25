Генсек НАТО поддержал слова Трампа о необходимости сбивать российские самолеты

Рютте: НАТО при необходимости готова сбивать российские самолеты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рютте поддержал идею Трампа
Рютте поддержал идею Трампа Фото:

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал предложение президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты в случае их появления в воздушном пространстве стран альянса. Об этом Рютте сообщил в эфире одного из телеканалов. Никаких доказательств подобных нарушений предоставлено не было, и в Москве неоднократно опровергали подобные обвинения.

«Здесь я полностью согласен с президентом Трампом. Если это (сбивать российские самолеты — прим. URA.RU) необходимо. Но наши военные прошли подготовку и готовы к этому. Мы знаем, как это сделать», — сообщил генсек НАТО в эфире телеканала Fox News.

В среду, 24 сентября, глава США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости для стран НАТО применять оружие против российских самолетов в случае их проникновения в воздушное пространство альянса, передает «Царьград». В ответ на это посол РФ во Франции Алексей Мешков отметил, что уничтожение натовскими силами российского воздушного судна под предлогом его предполагаемого вторжения в воздушное пространство альянса будет расценено как акт войны.

В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российская авиация осуществляет полеты над нейтральными водами. РФ полностью соблюдает международные нормы использования воздушного пространства, не пересекает воздушные маршруты и избегает опасного сближения с летательными аппаратами других государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генсек НАТО Марк Рютте поддержал предложение президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты в случае их появления в воздушном пространстве стран альянса. Об этом Рютте сообщил в эфире одного из телеканалов. Никаких доказательств подобных нарушений предоставлено не было, и в Москве неоднократно опровергали подобные обвинения. «Здесь я полностью согласен с президентом Трампом. Если это (сбивать российские самолеты — прим. URA.RU) необходимо. Но наши военные прошли подготовку и готовы к этому. Мы знаем, как это сделать», — сообщил генсек НАТО в эфире телеканала Fox News. В среду, 24 сентября, глава США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости для стран НАТО применять оружие против российских самолетов в случае их проникновения в воздушное пространство альянса, передает «Царьград». В ответ на это посол РФ во Франции Алексей Мешков отметил, что уничтожение натовскими силами российского воздушного судна под предлогом его предполагаемого вторжения в воздушное пространство альянса будет расценено как акт войны. В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российская авиация осуществляет полеты над нейтральными водами. РФ полностью соблюдает международные нормы использования воздушного пространства, не пересекает воздушные маршруты и избегает опасного сближения с летательными аппаратами других государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...