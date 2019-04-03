В Центробанке сказали «спасибо» антироссийским санкциям

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 14:00
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Круглый стол в Государственной Думе РФ. Москва, швецов сергей
Благодаря санкциям экономике РФ оказывают большее доверие, уверен ШвецовФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики России. Об этом в ходе выступления на биржевом форуме заявил первый заместитель председателя Центрального Банка РФ Сергей Швецов.

По словам Швецова, Россия в отличие от других стран выглядит лучше на макроэкономическом уровне. «Долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга государственного, соотношение резервов, совокупная доля импорта», — цитирует RNS первого зампреда ЦБ РФ. Швецов уточнил, что подобные показатели формируют элемент доверия к стране.

Швецов также подчеркнул, что санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ. «В этом смысле можно даже спасибо сказать», — отметил он.

В середине февраля Сергей Швецов говорил, что отрицательный эффект от новых антироссийских санкций будет гораздо меньше, чем 2014 году. По его словам, Россия обладает большей независимостью в области финансового рынка, чем другие страны. Позже специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири уточнил, что ограничения в отношении РФ больше сказываются на странах Европы, чем на самой России.

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