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17 апреля 2018
11:34  17 апреля 2018 0

Российские власти готовятся к самым жестким санкциям США

США могут ввести санкции против крупных российских банков и госдолга РоссииФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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В Кремле и правительстве готовятся к тому, что США могут пойти на самые жесткие меры при введении новых антироссийских санкций. Ограничительные меры могут быть направлены против российского госдолга, не исключается и вариант с отключением России от системы SWIFT (общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи).

Власти также обсуждают возможные действия на тот случай, если блокирующие санкции будут введены в отношении крупнейших банков — Сбербанка и ВТБ, пишет РБК. В отношении суверенного долга России в правительстве рассматривают два возможных варианта американских санкций. Во-первых, запретить вкладывать средства в облигации федерального займа могут только американским инвесторам. Второй вариант — запрет может распространиться и на юридических лиц из других стран.

Запрет, в частности, предполагает ограничения на покупку гособлигаций или перекупку госдолга. На данный момент в руках американских инвесторов находится порядка 41 млрд долларов российского долга (более трети всей суммы). Еще 15 млрд долларов вложено иностранцами в еврооблигации Минфина. Из-за глобального характера вложений 11 апреля министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что его ведомство не одобряет санкции против суверенного российского долга.

В качестве защиты в России могут создать специальный банк для перекупки долга, а также принять меры, которые позволят скрыть имена зарубежных инвесторов, покупающих российские долговые обязательства. Еще одна мера: продавать облигации федерального займа начнут гражданам РФ. В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину увеличить объем эмиссии для населения в 2018 году до 100 млрд рублей.

Дарья Корчак
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