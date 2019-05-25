В Росгвардии нашли способ отыскать выпускников, пропавших с последних звонков

В Росгвардии рассказали, как найти школьников, которые могут пропасть во время празднования последнего звонка. В ведомстве посоветовали использовать функцию геолокации.
«Если человек исчез во время празднования, его можно найти с помощью его же гаджетов — на многих устройствах есть такая функция», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Уточняется, что внештатные ситуации могут возникнуть во время отдыха на природе.
Школьникам росгвардейцы посоветовали сообщать родителям о месте празднования и продолжительности гуляний. Также выпускникам следует передать взрослым два-три телефона знакомых, которые будут с ними в одной компании.
Основные мероприятия, связанные с выпускными из школ, будут проходить 25 мая. Во многих городах усилят меры обеспечения безопасности, передает RT.