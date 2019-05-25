24 мая 2019

В Росгвардии нашли способ отыскать выпускников, пропавших с последних звонков

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 09:59
Размер текста
-
17
+
Последний звонок 2018. Екатеринбург, выпускники, купание в фонтане
В Росгвардии дали советы выпускникам и их родителямФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Росгвардии рассказали, как найти школьников, которые могут пропасть во время празднования последнего звонка. В ведомстве посоветовали использовать функцию геолокации.

«Если человек исчез во время празднования, его можно найти с помощью его же гаджетов — на многих устройствах есть такая функция», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Уточняется, что внештатные ситуации могут возникнуть во время отдыха на природе.

Школьникам росгвардейцы посоветовали сообщать родителям о месте празднования и продолжительности гуляний. Также выпускникам следует передать взрослым два-три телефона знакомых, которые будут с ними в одной компании.

Основные мероприятия, связанные с выпускными из школ, будут проходить 25 мая. Во многих городах усилят меры обеспечения безопасности, передает RT.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...