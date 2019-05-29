США нашли повод ввести против России новые санкции

Инцидент в Керченском проливе может обернуться новыми санкциями против России Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

Против России могут быть введены новые санкции, если страна не выполнит требования международного морского трибунала и не отпустит украинских моряков. Такое мнение «URA.RU» высказал руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин. По его словам, у Запада появилась дополнительная возможность для шантажа России.

«Сейчас у нас есть два варианта: или мы идем на поводу у Запада и освобождаем моряков, или же стоим на своем. Если мы освободим их, то завтра история с большой долей вероятности повторится — никто не прощает слабость государства», — пояснил Жилин. При этом он не исключил, что если Россия не выполнит обозначенные требования, то против нее будут введены новые санкции. «Что касается апелляции к международному праву, то хочу напомнить, что не мы разбомбили это право в Ираке», — сказал собеседник агентства.

24 украинских моряка были задержаны Россией в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. 25 мая 2019 года международный трибунал ООН по морскому праву постановил отпустить людей. Однако представители российской стороны заявили, что трибунал ООН «не имеет юрисдикции в деле по инциденту в Керченском проливе». Арест всем морякам был продлен судом до конца июля. Накануне спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Америка поддерживает решение трибунала ООН. По его мнению, «у России нет никаких законных оснований удерживать моряков».