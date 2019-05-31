Маткапитал в России предложили тратить по-новому

Маткапитал можно тратить на образование детей, пенсии и жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Счетной палате предложили расширить возможности использования материнского капитала. Об этом сообщила аудитор ведомства Светлана Орлова.

«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — приводит ее слова телеканал 360. Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу по состоянию на 1 января 2019 года достигла 1,5 трлн рублей.

Орлова отметила, что важно не допустить рост ставок по ипотеке, так как у семей должна быть возможность использовать капитал не только на выплату процентов по кредиту, передает агентство Nation News. Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей и пенсии родителям.