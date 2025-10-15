Лавров резко ответил на вопрос, пойдет ли Россия против Китая

Лавров: Россия не будет ни с кем объединяться против Китая
Лавров заявил, что отношения России и Китая основаны на поддержке друг друга
Лавров заявил, что отношения России и Китая основаны на поддержке друг друга

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не станет предпринимать действия, направленные против интересов Китая. Об этом он сообщил, комментируя гипотетический союз России и США против Китая, либо Китая и США против России.

«Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», — приводит слова министра «Коммерсант». Лавров отметил, что отношения Москвы и Пекина основаны на поддержке друг друга, содействии в укреплении экономик, обороноспособности и позиций на международной арене.

Лавров также уточнил, что трехстороннее соглашение между Россией, США и Китаем было бы затруднительным, так как эти государства не связаны друг с другом военными или политическими блоками. Он напомнил, что текущий формат взаимодействия между Москвой и Пекином предполагает тесное партнерство, не направленное против третьих стран. Глава МИД подчеркнул, что Россия и Китай придерживаются схожих позиций по ключевым вопросам мировой политики и продолжают углублять сотрудничество в разных сферах.

Ранее уже сообщалось, что между Россией и Китаем нет планов по созданию военного альянса, а их сотрудничество строится на принципах неприсоединения и отказа от конфронтации. Эксперты отмечали, что Москва демонстрирует гибкость во внешней политике, продолжая поставки урана в США и делая заявления о важности позитивных отношений, что рассматривается как попытка снизить напряженность и найти новые точки соприкосновения с Вашингтоном.

