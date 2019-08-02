Ольга Бузова призвала прекратить истерику в соцсетях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Певица Ольга Бузова встала на сторону юмориста Максима Галкина, обвинившего пользователей в пиаре на горящих в Сибири лесах. Пост поддержки Бузова разместила на своей странице в Instagram.

«Как никогда согласна с Максимом Галкиным», — написала она. Бузова отметила, что в соцсетях по поводу пожаров «такая истерия впервые», хотя «леса горят веками». «Допустим, текущие чиновники на местах дураки, но вы хотите сказать, что за все эти десятилетия во всем мире не нашлось адекватного человека?» — спросила она. Бузова добавила, что «лесные пожары являются естественной частью экосистемы», а «истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного».

Ранее Галкин записал ролик, в котором обвинил интернет-пользователей в раздувании истерии по поводу трех миллионов гектаров горящих лесов в Сибири. Он призвал подписчиков самим заботиться об окружающей среде, а не винить во всем госслужащих. «Чиновники не с Марса прилетели», — отметил шоумен.

Лес на территории 3 млн гектаров уже несколько дней горит в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии, что стало главной темой для обсуждения среди депутатов, шоуменов и других граждан. К тушению привлечены авиационные силы Минобороны, пишет «Утро.ру». Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело по статье «Халатность» в отношении чиновников регионального минлесхоза, не принявших оперативных мер по тушению пожаров, «Национальная служба новостей».