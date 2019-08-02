Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее ягодицы лучше лиц пользователей соцсетей, которые ее критикуют. Об этом экс-прима Большого театра написала в своем Instagram.
«Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать», — заявила Волочкова. Она отметила, что под хэштегом #анастасияволочкова пользователи выкладывают свои обнаженные фото, на которые «без слез не взглянешь». Также Волочкова призналась, что ее страничку комментируют «боты и проплаченные хейтеры».
Ранее Волочкова объясняла свое желание оголяться на публике тем, что ей «нечего стесняться», напоминает портал «Дни.ру». Также балерина отмечала, что постоянно удивляется повышенному вниманию к себе, и советовала журналистам «тыкать пальцем на остальных».