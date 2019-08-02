02 августа 2019

Волочкова ответила злопыхателям. «Моя попа красивее лиц этих ущербных». ФОТО

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Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , выборы 2016, анастасия волочкова
По мнению Анастасии Волочковой, гневные комментарии под ее снимками оставляют ботыФото: Василий Колотилов © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее ягодицы лучше лиц пользователей соцсетей, которые ее критикуют. Об этом экс-прима Большого театра написала в своем Instagram.

«Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать», — заявила Волочкова. Она отметила, что под хэштегом #анастасияволочкова пользователи выкладывают свои обнаженные фото, на которые «без слез не взглянешь». Также Волочкова призналась, что ее страничку комментируют «боты и проплаченные хейтеры».

Ранее Волочкова объясняла свое желание оголяться на публике тем, что ей «нечего стесняться», напоминает портал «Дни.ру». Также балерина отмечала, что постоянно удивляется повышенному вниманию к себе, и советовала журналистам «тыкать пальцем на остальных».

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Дорогие мои, многие люди спрашивают меня, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.. Как? Я обладаю свободой не обращать на эту грязь и выпады дешевые вообще.???? Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили... За меня говорит не громкость имени, а дела и поступки, которые я совершаю. И их, поверьте, очень добрых, искренних и благотворительных, очень много. Но их не спешат освящать.. Потому что больший ажиотаж вызывают мои фото с пляжа в купальниках. И в шпагатах.???? Вы сами так растиражировали со шпагат, что его уже занесли в «Книгу Рекордов России»!???? И имя мое почему-то используют те люди, которые не имеют ко мне никакого отношения..??????? Но ставят шэштег #анастасияволочкова под своими постами дабы привлечь внимание моим именем, за неимением своего..???? Но я своё заслужила неимоверным трудом.???? И прекрасную подтянутую форму моего тела многие не могут пережить...???? Но и своё тело в такую форму привести не могут. Так мне есть что показать. И эта грация вам нравится.???? Мне присылают фото лиц этих «писательниц..» Без слез не взглянешь, простите... ???? Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать..???? Знаете, мне часто говорят: «О Вас, Анастасия, столько нелицеприятного написали и сказали, что это показатель того, что Вы очень хороший, светлый и искренний человек.» Дорогие мои, надо бояться поступки мерзкие и подлые обнажать, злобу, ненависть, зависть...???? А красоту, у кого она есть в теле и душе-надо показывать. Любящий меня человек восхищается мной, как и те люди, которые знают меня лично. И это счастье. Живу ведь я в окружении настоящих людей, а не ботов и проплаченных хейтеров.???? Счастья всем! Люблю вас сердцем и поплаваю за вас.???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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