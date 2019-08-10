09 августа 2019

В посольстве США заявили о «моральном превосходстве» Украины после звонка Зеленского Путину

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский демонстрирует желание завершить войну в Донбассе, считает Уильям ТейлорФото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua
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Война на Украине

Недавний звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину позволили Киеву показать превосходство своей позиции относительно конфликта на юго-востоке страны. Такое мнение выразил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

По словам дипломата, Киев неуклонно ищет пути для завершения войны в Донбассе, а звонок украинского президента Путину — «очень смелое» решение. «Такой шаг Зеленского позволил Украине продемонстрировать моральное превосходство своей позиции в войне на Донбассе», — приводит портал УНИАН слова Тейлора.

О телефонном разговоре Путина и Зеленского стало известно 7 августа. Беседа, как позже пояснили в Кремле, была посвящена обострению ситуации в Донбассе, а поводом для переговоров стала гибель украинских военных в зоне конфликта. По словам украинского президента, беседа с российским коллегой длилась довольно долго.

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