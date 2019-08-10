В посольстве США заявили о «моральном превосходстве» Украины после звонка Зеленского Путину

Недавний звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину позволили Киеву показать превосходство своей позиции относительно конфликта на юго-востоке страны. Такое мнение выразил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
По словам дипломата, Киев неуклонно ищет пути для завершения войны в Донбассе, а звонок украинского президента Путину — «очень смелое» решение. «Такой шаг Зеленского позволил Украине продемонстрировать моральное превосходство своей позиции в войне на Донбассе», — приводит портал УНИАН слова Тейлора.
О телефонном разговоре Путина и Зеленского стало известно 7 августа. Беседа, как позже пояснили в Кремле, была посвящена обострению ситуации в Донбассе, а поводом для переговоров стала гибель украинских военных в зоне конфликта. По словам украинского президента, беседа с российским коллегой длилась довольно долго.