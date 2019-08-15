Клуб «Урал» подарил героическому экипажу «Уральских авиалиний» абонементы на футбол

Президент «Урала» отблагодарил экипаж «Уральских авиалиний» Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Футбольный клуб «Урал» подарил бессрочные абонементы на домашние матчи членам экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Московской области. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

«Действительно будут бессрочные абонементы в знак уважения экипажу „Уральских авиалиний“. Мы никогда не делаем так, чтобы просто покрасоваться. Люди молодцы, поскольку совершили геройский поступок. Они может и не любят футбол, но прийти точно могут. Мы с ними свяжемся», — заявил Иванов.