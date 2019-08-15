Клуб «Урал» подарил героическому экипажу «Уральских авиалиний» абонементы на футбол

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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку. Московская область, уральские авиалинии, полиция, сотрудник полиции, самолет, аварийная посадка
Президент «Урала» отблагодарил экипаж «Уральских авиалиний»Фото: Владимир Шубин © URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Футбольный клуб «Урал» подарил бессрочные абонементы на домашние матчи членам экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Московской области. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

«Действительно будут бессрочные абонементы в знак уважения экипажу „Уральских авиалиний“. Мы никогда не делаем так, чтобы просто покрасоваться. Люди молодцы, поскольку совершили геройский поступок. Они может и не любят футбол, но прийти точно могут. Мы с ними свяжемся», — заявил Иванов.

Самолет А-321 «Уральских авиалиний», летевший 15 августа из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье спустя 15 минут после вылета, напоминает сайт ТВЦ. В двигатель попала стая птиц, после чего он загорелся. Экипаж лайнера действовал вопреки инструкции Airbus, заявили эксперты. Глава Росавиации оценил поступок экипажа. По его мнению, посадка в поле — единственно верное решение, напоминает RT.

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