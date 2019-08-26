Поставки российского дизтоплива на Украину сократились вдвое

Поставки дизельного топлива из России на Украину в августе сократились в два раза. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус на своей странице в Facebook.
«В aвгусте объемы постaвок дизеля из России уменьшaтся где-то вдвое и состaвят около 20% нaшего рынкa, a не 45%, кaк было рaнее», цитирует представителя президента «Национальная служба новостей». В то же время Герус сообщил об увеличении поставок с территории Белоруссии, из стран Евросоюза, а также «с морских направлений».
Герус отметил, что сокращение поставок из России не вызвало дефицита на топливном рынке страны, а цены даже напротив, снизились.
Сокращение поставок топлива из России связано с введением Украиной дополнительных пошлин на нефтепродукты, поставляемые по трубопроводу. С 1 августа этого года пошлина на российский дизель составляет 3,75%, а с 1 октября увеличится до 4%, напоминает «Ридус».