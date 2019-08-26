США хотят сорвать сделку по покупке Китаем украинского концерна

Покупка Китайскими бизнесменами единственного украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич» угрожает национальной безопасности США. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон намерен помешать сделке.
США не допустят передачу Китаю технологий производства двигателей для самолетов большой грузоподъемности, так как это является самой большой проблемой оборонной промышленности КНР, передает «Пятый канал». «Все это является составной частью стратегии национальной безопасности и национальной обороны, — сообщил журналистам источник в Белом доме. — Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем».
Ранее стало известно, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group купили более 50% акций украинской компании «Мотор Сич». Для окончания сделки покупку должен согласовать антимонопольный комитет Украины, напоминает телеканал 360.