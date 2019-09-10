ВЦИОМ обнаружил три проблемы россиян в регионах

Прошедшие 8 сентября выборы разных уровней показали общественный запрос на перемены. Об этом во вторник в ходе круглого стола в Фонде развития гражданского общества заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Он также выделил ключевые проблемы, волнующие россиян.
«Этот общественный запрос актуализировался, стал более резким. Стабильность после пяти лет падения доходов не вызывает у людей желания за нее бороться. Негативная стабильность не мотивирует», — сказал Федоров.
По его словам, сегодня есть три основные болевые точки в регионах: «Это низкие доходы, дефицит высокооплачиваемых рабочих мест и недостаток качественной медицины, несмотря на идущую реформу здравоохранения».
Во вторник в Фонде развития гражданского общества состоялся круглый стол «Итоги Единого дня голосования-2019». В рамках мероприятия эксперты ФоРГО и приглашенные специалисты проанализировали результаты прошедших выборов, дали свою оценку характеру кампаний, а также поделились своим мнением относительно степени влияния результатов данного электорального цикла на предстоящий.