Выступление журналиста и блогера Юрия Дудя в ходе вручения ему премии «Человек года» журнала GQ было «крутым и смелым». Об этом «URA.RU» заявил актер Павел Деревянко, сыгравший главного героя в сериале «Домашний арест».
«Конечно, от Юры Дудя это было вполне ожидаемо, мы все знаем его позицию по отношению к происходящему у нас в стране беспределу. Но это было круто, это было смело. Я бы не смог так сделать», — признался Деревянко.
Он также отметил, что большинство присутствовавших на церемонии людей придерживаются аналогичной позиции. «Большинство так думают, даже если и не говорят», — сказал Деревянко.
Юрий Дудь, получивший премию журнала GQ в категории «Лицо с экрана», со сцены Московской государственной консерватории имени Чайковского обратился к гостям церемонии, попросив их не молчать о массовых протестах, жестокости сотрудников полиции, коррупции и вбросах на выборах. По заявлению Дудя, молчание уже перестало быть спасительным оберегом: «Если ты молчишь, не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе».
Сам Павел Деревянко стал, по версии журнала, «Актером года».