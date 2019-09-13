В Германии «прокляли» наследие советских войск

Советские войска оказались «прокляты» из-за недостатка немецких денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наследие Советского Союза, которое осталось от войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и было проклято. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

«Все развалины, которые остались, находятся под охраной исторических памятников», — заявил глава одной из немецкой коммун Ральф Хензель. После вывода советский войск в Германии остались 300 гектаров казарм, на месте которых посадили лес и построили солнечную электростанцию. Однако следы пребывания советских войск Хензель назвал «проклятыми», потому что Германия никак не может от них избавиться. В то же время власти не решаются их сносить, потому что они являются историческими памятниками.

В комитете по охране памятников Германии надеются, что объекты можно будет восстановить, но неясно, кто должен этим заниматься. Мэр Кенигсбрюка заявил, что развалины нельзя снести из-за закона об охране памятников, другие находятся в частной собственности, а третьи ожидают ремонта или находятся на территории заповедников. Также власти не могут найти деньги, на снос и уборку «бетонных гигантов».

Западная группа войск (ЗГВ) — временно дислоцировавшееся на территории Германии оперативно-стратегическое территориальное объединение вооруженных сил России. До марта 1992 года ЗГВ входила в состав Вооруженных сил СССР. В сентябре 1990 года ФРГ и СССР подписали договор, в котором значилось, что до 1994 года советские войска должны были покинуть территорию Германии.