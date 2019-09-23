22 сентября 2019

Пациентка медцентра рассказала о прекращении лечения Заворотнюк

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Женщина, назвавшаяся пациенткой клиники, заявила, что врачи перестали лечить ЗаворотнюкФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Женщина, назвавшаяся пациенткой одной из московских клиник, сообщила, что врачи перестали лечить актрису Анастасию Заворотнюк. Информацию сообщил телеканал НТВ.

Как сообщает женщина, артистка оказалась в клинике 13 сентября, а уже на следующий день ее парализовало, после чего она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. «Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца», — уточнила пациентка клиники.

Сообщения о том, что актриса госпитализирована из-за начавшегося отека мозга, появились в середине сентября, уточняет «Ридус». Заворотнюк частично парализовало, и врачи ввели ее в медикаментозную кому. Затем появилась информация, что у звезды есть шансы на выздоровление. Позже артистка вернулась в сознание, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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