Пациентка медцентра рассказала о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, назвавшаяся пациенткой одной из московских клиник, сообщила, что врачи перестали лечить актрису Анастасию Заворотнюк. Информацию сообщил телеканал НТВ.
Как сообщает женщина, артистка оказалась в клинике 13 сентября, а уже на следующий день ее парализовало, после чего она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. «Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца», — уточнила пациентка клиники.
Сообщения о том, что актриса госпитализирована из-за начавшегося отека мозга, появились в середине сентября, уточняет «Ридус». Заворотнюк частично парализовало, и врачи ввели ее в медикаментозную кому. Затем появилась информация, что у звезды есть шансы на выздоровление. Позже артистка вернулась в сознание, передает RT.