Родителям пациентов НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина пригрозили, что их дети будут выписаны, если они пойдут на пресс-конференцию врачей, увольняющихся из центра. Об этом сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
«Только что получил из института информацию. Родителям пригрозили выпиской, если приедут на пресс-конференцию», — рассказал Менткевич во время мероприятия. Сотрудница НМИЦ им. Блохина Анна Кузнецова, которая также пришла на конференцию, подтвердила информацию: «Двое мамочек пожелали прийти на эту конференцию, но их не пустили именно под этой угрозой».
Заявления об увольнении подали 10-12 сотрудников НМИЦ им. Блохина, передает «Интерфакс» со ссылкой на Менткевича. В конце сентября врачи записали видеообращение, в котором заявили о плохих условиях труда и ошибках нового руководства главного детского онкоцентра России. В Минздраве, который в данный момент проводит проверку в НМИЦ, заявили, что своим обращением врачи «грубо нарушили медицинскую этику».