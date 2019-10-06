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Главное за выходные:
ФБР задержало депутата РФ, журналистку Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудники спецслужбы США устроили ей допрос. Депутаты Госдумы и дипломаты рассказали, чем на это ответят.
Вице-премьер Татьяна Голикова попросила молодых россиян больше рожать. Она считает, что «цифровизация в семье» не должна помешать рождению детей. Президент РФ Владимир Путин тоже высказался — он считает, что женщины не должны выбирать между семьей и карьерой — надо научиться совмещать и то, и другое. Кстати, эксперты уже назвали причины, почему женщины России мало рожают.
Россиянам предлагают не выбрасывать лишнюю пищу, а сдавать ее в специальные пункты. Оттуда еду хотят направлять в детдома, на помощь нуждающимся и малоимущим. В Госдуме раскрыли, как люди будут ее сдавать.
Владимир Путин рассказал, какая молодежь нужна России. На встрече наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент назвал характеристики, которые позволят подросткам получить доступ к социальному лифту и стать успешными в жизни.
Финалист премии «Политик года», депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев за год сумел стать одним из самых заметных политиков города. Он рассказал в интервью «URA.RU» о подоплеке опроса по храму Екатерины, о своей семье, Тунгусове, а также войне думы и мэрии Екатеринбурга.
Покрас Лампас тайно приехал в Екатеринбург. Художник восстановил «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки, чтобы он остался в городе и при этом не вызывал протестов.