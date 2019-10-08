Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей

Автомобильные дилеры обратились к Владимиру Путину с обращением не поднимать цены на утильсбор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут вырасти цены на автомобили из-за планов правительства повысить ставки утильсбора на 70-120%. Об этом заявила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), которая обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину.

Ряд автомобильных брендов попросту уйдет с российского рынка, что «крайне негативно» скажется на автомобильном рынке и экономике в целом, сообщает «Коммерсант». Уточняется, что в России могут закрыть 200-300 дилерских центров, что приведет к увольнению более 20 тысяч сотрудников. Также увеличение ставок грозит ухудшением конкуренции на автомобильном рынке и сокращением предложения среди потребителей.

Утильсбор — платеж за утилизацию товара, который был введен в 2012 году. В последний раз его повышали в 2018 году, после чего поднялись цены на автомобили. Следующая индексация запланирована на 1 января 2020 года, уточняет агентство Nation News.