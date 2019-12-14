Опубликованы фото с закрытого корпоратива в МИДе с участием Лаврова и Захаровой

В российском Министерстве иностранных дел уже начали отмечать Новый год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В МИД РФ прошел предновогодний корпоратив, на котором присутствовали глава ведомства Сергей Лавров, официальный представитель министерства Мария Захарова, а также многие известные российские политологи, политики и журналисты-международники. Фото с мероприятия выложил в соцсетях журналист «Коммерсанта» Максим Юсин.

«Отметили приближающийся Новый год в МИД России — душевно и с приятными людьми», — написал он на своей странице в Facebook, комментируя опубликованные снимки.

На выложенных журналистом фото видно, как Лавров и Захарова в неформальной обстановке шутят и общаются с участниками корпоратива. Среди участников закрытой вечеринки, в частности, были замечены главред агентства «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, бывший депутат Государственной думы РФ Сергей Марков, журналист телеканала «Россия 1» Сергей Брилев (он также опубликовал в своем аккаунте в Facebook несколько фото с этого корпоратива), главред RT Маргарита Симоньян, а также ведущие политического шоу «Время покажет» на «Первом канале» Анатолий Кузичев и Екатерина Стриженова. Почему в МИДе РФ решили начать отмечать Новый год за две недели до самого праздника, не уточняется.

Фото: страница М. Юсина в Facebook

Фото: страница М. Юсина в Facebook

Фото: страница С. Брилева в Facebook

Фото: страница М. Юсина в Facebook

Фото: страница М. Юсина в Facebook