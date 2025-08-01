Футболисту ПСЖ грозит огромный срок по делу об изнасиловании

Футболисту французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Ашрафу Хакими грозит до 15 лет лишения свободы по делу об изнасиловании. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на прокуратуру Нантера.
«Прокуратура Нантера только что потребовала предъявить Ашрафу Хакими обвинение в уголовном суде департамента О-де-Сен, чтобы его судили за изнасилование... В случае судебного разбирательства по делу об изнасиловании игроку грозит до пятнадцати лет тюремного заключения», — рассказала газета.
Дальнейшие решения по делу примет следственный судья. Прокуратура Нантера предъявила Хакими официальные обвинения в марте 2023 года после того, как 24-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании в феврале того же года.
Марокканскому футболисту Ашрафу Хакими 26 лет, с 2021 года он выступает за ПСЖ и за это время четырежды становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Суперкубок страны и дважды — Кубок Франции, а также побеждал в Лиге чемпионов. Ранее защитник играл за итальянский «Интер», дортмундскую «Боруссию» и мадридский «Реал», с которыми добивался побед в национальных и международных турнирах. В составе сборной Марокко Хакими стал бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года и добрался до полуфинала чемпионата мира-2022.
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